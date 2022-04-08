Враг продвинулся к югу от Изюма, который остается под их контролем, – разведка Британии

В разведке Великобритании заявили, что город Изюм на Харьковщине, остается под контролем российских оккупантов. Врагу удалось продвинуться к югу от Изюма.

Оккупанты продолжают обстрелы на востоке и юге

В британской разведке констатируют продолжение обстрелов на востоке и юге Украины. Сообщается, что россияне продвинулись к югу от Изюма,

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При этом разведка Британии называет Изюм "стратегически важным городом", который под контролем российских оккупантов.

Российские обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем,

– говорится в сообщении.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял о скоплении российских сил в Изюмском и Купянском направлениях. Там оккупанты используют железную дорогу.

Известно, что захватчики восстанавливают железнодорожный путь из Купянска. Он пролегает в Харьков, Изюм и Сватово.

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