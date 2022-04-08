Враг продвинулся к югу от Изюма, который остается под их контролем, – разведка Британии

8 апреля 2022 , 08:44
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Источник:

разведка Британии

В разведке Великобритании заявили, что город Изюм на Харьковщине, остается под контролем российских оккупантов. Врагу удалось продвинуться к югу от Изюма.

Оккупанты продолжают обстрелы на востоке и юге

В британской разведке констатируют продолжение обстрелов на востоке и юге Украины. Сообщается, что россияне продвинулись к югу от Изюма,

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При этом разведка Британии называет Изюм "стратегически важным городом", который под контролем российских оккупантов.

Российские обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем,
– говорится в сообщении.

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Автор: Михайло Гема