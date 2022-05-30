Враг пытается оцепить ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка: где самые горячие точки на фронте

На Донбассе продолжают идти самые ожесточенные бои. Наши военные мужественно противостоят российским захватчикам возле Лисичанска и Северодонецка.

Как отмечают в утренней сводке Генштаба от 30 мая, войска России продолжают наступать в Восточной операционной зоне. Что касается Волынского и Полесского направлений, то здесь существенных изменений не наблюдается.

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Оккупанты пытаются взять в кольцо наших военных

Российские бойцы активизировались на Донецком направлении. Их цель сейчас – окружить наших военных в районах Лисичанска, а также Северодонецка. Кроме того, враг не оставляет попыток заблокировать основные пути, которые используются нашими военными для усиления.

Что касается других направлений, то там ситуация более стабильная. Но это не значит, что враг оставил попытки атаковать. К примеру, российские захватчики закрепляются в Лимане. Там они работают над перегруппировкой войск. Все для того чтобы пойти в наступление на Славянск.

Славянское направление. Российские военные и здесь перегруппировываются. Они усиливают свои подразделения, чтобы затем идти в наступление на направления Изюм – Барвенково, а также Изюм – Славянск.

Северодонецкое направление. В ведомстве отметили, что враг уже закрепляется сразу в нескольких окрестностях города. Речь идет о северо-восточной и юго-восточной. Туда же из России опрокидывают боеприпасы и технику. Это делается для того чтобы усилить свои позиции.

Бахмутское направление. Здесь наблюдается перегруппировка вражеского войска. После этого, отмечают в Генштабе, кафиры стремятся наступать в направлении Александрополья – Камышеваху.

Неспокойно на Северском направлении. По нему русские военные открывают огонь из авиации. Атакуют Сумскую область. В частности, населенные пункты Запсилья, Мирополье. Из артиллерии обстреливают районы Кондратовки.

Харьковское направление также попало под вражескую атаку. Оккупанты били по северу и северо-востоку от Харькова. Кроме того, во вражеский огонь попали Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Питомник, Борщева и Победа.

Кафиры продолжают нести потери на войне

Отметим, что враг продолжает терять как живую силу, так и технику в войне против Украины. По состоянию на 29 мая нашим военным удалось уничтожить 30 150 российских захватчиков . И эта цифра примерно, ведь точно подсчитать потери врага в районах ведения активных боевых действий невозможно.

Непростая ситуация с вражеской техникой. Ее наши военные мастерски превращают в металлолом. В частности 1338 танков, 3270 боевых бронированных машин, 631 артиллерийскую систему, 203 реактивные системы залпового огня, 93 единицы средств ПВО.

"Приземлили" также 207 самолетов, 174 вертолета, 504 БпЛА, а также 116 крылатых ракет. А еще во вражеской армии на 13 лодок, 2240 автомобилей и автоцистерн и 48 единиц специальной техники стало меньше.

Мы напомним, что Украина ежедневно получает новое вооружение от стран-партнеров. Так что статистика превращенных в перегной российских военных будет только расти.

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