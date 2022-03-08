Враг пытается продолжить наступление на Запорожье и Днепр и захватить Мариуполь.
8 марта 2022 , 13:44Читати новину українською
Источник:Генеральний штаб ВСУ
До семи БТГр 1, 2 АК и 150 мсд 8 Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.
Совершена неудачная попытка наступления в районе н.п. Троицкое. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов.
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