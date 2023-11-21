Враг пытается выйти к Синьковке, чтобы продолжить наступление на Купянск, – Сырский

Оккупанты продолжают коварные попытки атаковать украинские позиции по всем направлениям. В частности, россияне продолжают наступательные действия на Купянском направлении и взимают резервы на Лиманском.

Для штурмов украинских позиций по всем направлениям российские оккупанты продолжают использовать подразделения шторм z, шторм v, которые сформированы из заключенных и военных штрафников. Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Какая ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

Враг пытается выйти к населенному пункту Синьковка Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск. Наши защитники отражают все попытки оккупантов в этом направлении.

В то же время, по словам Сырского, россияне активизировались и на Лиманском направлении.

На Лиманском направлении враг взимает резервы и проводит перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.

– подчеркнул он.

Под Бахмутом – горячо

Вблизи Бахмута, как отметил Сырский, продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают атакующие действия.

Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клищеевки. Но Силы обороны защищаются и наносят большие потери российским войскам, как в технике, так и в живой силе.

Что с потерями у врага

По словам командующего, с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" удалось ликвидировать более 6,5 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, были уничтожены или повреждены около 800 единиц военной техники оккупантов. Среди них:

79 танков;

136 единиц бронированной техники;

170 разных образцов вражеской артиллерии.

Больше о ситуации под Купянском

В эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо тоже заявил, что на Купянском направлении противник пытается найти слабые стороны в украинской обороне.

"В случае успеха врага, это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", – сказал он.

По его словам, там россияне применяют управляемые авиабомбы и дроны для ударов по позициям ВСУ.