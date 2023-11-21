Враг пытается выйти к Синьковке, чтобы продолжить наступление на Купянск, – Сырский
Источник:Александр Сырский
Оккупанты продолжают коварные попытки атаковать украинские позиции по всем направлениям. В частности, россияне продолжают наступательные действия на Купянском направлении и взимают резервы на Лиманском.
Для штурмов украинских позиций по всем направлениям российские оккупанты продолжают использовать подразделения шторм z, шторм v, которые сформированы из заключенных и военных штрафников. Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
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Какая ситуация на Купянском и Лиманском направлениях
Враг пытается выйти к населенному пункту Синьковка Харьковской области, чтобы продолжить наступление на город Купянск. Наши защитники отражают все попытки оккупантов в этом направлении.
В то же время, по словам Сырского, россияне активизировались и на Лиманском направлении.
На Лиманском направлении враг взимает резервы и проводит перегруппировку, чтобы подготовиться к продолжению атакующих действий.
– подчеркнул он.
Под Бахмутом – горячо
Вблизи Бахмута, как отметил Сырский, продолжаются тяжелые бои. Оккупанты продолжают атакующие действия.
Противник пытается выбить украинских защитников с позиций в районе Клищеевки. Но Силы обороны защищаются и наносят большие потери российским войскам, как в технике, так и в живой силе.
Что с потерями у врага
По словам командующего, с начала месяца в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" удалось ликвидировать более 6,5 тысячи российских оккупантов.
Кроме того, были уничтожены или повреждены около 800 единиц военной техники оккупантов. Среди них:
- 79 танков;
- 136 единиц бронированной техники;
- 170 разных образцов вражеской артиллерии.
Больше о ситуации под Купянском
В эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо тоже заявил, что на Купянском направлении противник пытается найти слабые стороны в украинской обороне.
"В случае успеха врага, это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол", – сказал он.
По его словам, там россияне применяют управляемые авиабомбы и дроны для ударов по позициям ВСУ.