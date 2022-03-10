Враг пытается закрепиться в отдельных населенных пунктах Николаевской области: что известно

Оккупанты не оставляют попыток закрепиться на Николаевском направлении. У них цель несколько населенных пунктов.

Такую новую информацию о российском вторжении на 12 часов 10 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Внимание Украинские защитники остановили наступление россиян по всем направлениям

Так, на Николаевском направлении оккупанты пытаются закрепиться в следующих населенных пунктах:

Лупарево;

Правдино;

Благодатное;

Новогригорьевка;

Калиновка;

Киселевка;

Первомайское;

Александровка;

Бургунка;

Береслав;

Таврийск.

Однако в Генштабе отметили, что по всем направлениям противника остановили Силы обороны Украины.

Агрессор успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции,

– добавили в ведомстве.

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