Враг пытается закрепиться в отдельных населенных пунктах Николаевской области: что известно
10 марта 2022 , 13:28Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты не оставляют попыток закрепиться на Николаевском направлении. У них цель несколько населенных пунктов.
Такую новую информацию о российском вторжении на 12 часов 10 марта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Внимание Украинские защитники остановили наступление россиян по всем направлениям
Так, на Николаевском направлении оккупанты пытаются закрепиться в следующих населенных пунктах:
- Лупарево;
- Правдино;
- Благодатное;
- Новогригорьевка;
- Калиновка;
- Киселевка;
- Первомайское;
- Александровка;
- Бургунка;
- Береслав;
- Таврийск.
Однако в Генштабе отметили, что по всем направлениям противника остановили Силы обороны Украины.
Агрессор успеха не имеет, пытается удержать занятые рубежи и позиции,
– добавили в ведомстве.
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