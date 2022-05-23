Враг пытался провести разведку боем на Изюмском направлении, но понес потери и отступил

В Харьковской области продолжаются боевые действия. Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в районе города Изюм Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает 24 канал.

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Безуспешная попытка разведки

Глава области сообщил, что в районе Изюма российские оккупанты на отдельных участках пытались провести разведку боем, но Вооруженные силы Украины нанесли врагу потери, поэтому россиянам пришлось отступить.

В то же время за прошедшие сутки захватчики обстреливали позиции наших военных и готовили новые попытки пойти в наступление. Однако сейчас россияне на Харьковском направлении сосредоточились на обороне, а ВСУ удерживают позиции и не допускают продвижения врага.

Добавим, что главным и важным является то, что украинские войска пошли в контрнаступление на Изюмском и Северодонецком направлениях. До этого, по словам советника главы ОП Арестовича, ВСУ около четырех недель сидели в оборонительных позициях.

Оккупанты не смогли мобилизовать украинских мужчин в Изюме

Российские захватчики пытаются привлечь к боевым действиям жителей временно захваченных территорий Харьковской области, в частности, во временно оккупированном Изюме. Это связано с нехваткой человеческих ресурсов в русской армии. Однако по словам главы Харьковской ОВА, нет информации о том что кто-то вызвался бы стать в ряды ВС России, поэтому попытки оккупантов провалились.

Также известно, что жителям Изюма россияне давали выбор – либо выезжать из города на территорию России, либо становиться в ряды вооруженных сил России. Однако уже известно, что оккупанты из Изюма принудительно вывозят украинцев в Россию. Депортируют людей через пункт пропуска на границе в селе Чугуновка, а оттуда украинцев доставляют в российский Белгород, где их отправляют в "фильтрационные лагеря".

Ситуация в Харьковской области: главное по состоянию на 23 мая

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали Харьков и населенные пункты области. 22 мая оккупанты из реактивных систем залпового огня атаковали Киевский район города.

Сегодня утром, 23 мая, россияне обстреляли район Павлова Поля. Там снаряд попал вблизи остановки общественного транспорта. Известно, что один мужчина пострадал в результате взрывной волны.

Также оккупанты наносят атаки населенным пунктам Харьковской области. В течение воскресенья, 22 мая, российские войска обстреливали Циркуны, уже известно о двух раненых, кроме этого известно об 1 раненом гражданском в Первомайском, и еще одном человеке в Балаклее.

В ночь на понедельник в Чугуевском районе в результате обстрелов загорелись частные дома, магазин и кафе. К счастью, никто не пострадал.

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