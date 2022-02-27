Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столицу ждет еще одна тяжелая ночь. Он подчеркнул, что защитники готовятся оборонять город. Кличко также призвал киевлян провести эту ночь в укрытиях.

Мэр украинской столицы добавил, что враг сатанеет и продолжает уничтожать инфраструктуру и дома мирных людей.

Обратите внимание Путин втянул вас в войну, а вы расплачиваетесь, – Кулеба обратился к россиянам

Кличко предупредил о сложной ночи для Киева

Виталий Кличко акцентировал, что враг не ожидал такого ответа и такого духа украинских людей. Речь идет и о гражданских, и о военных. К тому же россияне быстро теряют людей и технику.

Наши воины дерутся героически. По всей Украине. Наши люди сплотились, чтобы отстоять свое государство,

– отметил мэр Киева.

По его словам, орда старается прорваться в Киев, но жители города готовятся противостоять российскому агрессору. Кличко отметил, что киевляне помогают бойцам территориальной обороны строить укрепления.

Мэр Киева также поблагодарил жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля за их выдержку. За эти города ведутся яростные бои, ведь оккупант рвется в столицу. Кроме того, Кличко выразил поддержку украинским бойцам.

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.