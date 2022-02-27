Мер української столиці додав, що ворог сатаніє та продовжує нищити інфраструктуру та домівки мирних людей.

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Кличко попередив про складну ніч для Києва

Віталій Кличко акцентував, що ворог не очікував такої відповіді й такого духу українських людей. Йдеться і про цивільних, і про військових. До того ж росіяни стрімко втрачають людей та техніку.

Наші воїни б’ються героїчно. По всій Україні. Наші люди згуртувалися, щоб відстояти свою державу,

– наголосив мер Києва.

За його словами, орда старається прорватися до Києва, але жителі міста готуються протистояти російському агресору. Кличко зауважив, що кияни допомагають бійцям територіальної оборони будувати укріплення.

Мер Києва також подякував мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомеля за їхню витримку. За ці міста ведуться запеклі бої, адже окупант рветься до столиці. Крім того, Кличко висловив підтримку українським бійцям.

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