Враг снова атакует "Шахедами": в Киеве и нескольких областях – воздушная тревога

25 июля 2023, 01:47
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Поздно ночью 25 июля в Киеве и нескольких областях раздался сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили свои беспилотники типа "Шахед".

24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до отбоя. Это ведь может спасти вас и ваших близких от опасности.

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Враг снова атакует "Шахедами"

 
02:23 В Воздушных силах сообщили, что в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях отбой угрозы БпЛА.02:19 Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что в области на подступах к Киеву работает ПВО. Он призвал находиться в безопасности отбоя воздушной тревоги.02:12 Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области – отбой воздушной тревоги.

02:02 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • АР Крым;
  • город Киев.


Воздушная тревога 25 июля / Скриншот 24 Канала

01:57 Воздушную тревогу объявили и в Киеве. Там также угроза БПЛА типа "Шахед". Также тревогу объявили и в Николаевской области.01:42 В Киевской области также воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о "Шахедах" в области.01:39 На Востоке Украины угроза применения баллистического вооружения. В воздушных силах призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.00:38 В Днепропетровской области тоже воздушная тревога. В воздушных силах сообщили об опасности российских БПЛА.00:26 Воздушные силы сообщили о тревоге в Черниговской области из-за применения россиянами "Шахедов".00:22 В Воздушных силах объявили тревогу в Кировоградской области. Сообщалось об угрозе ударных БпЛА типа "Шахед".
Автор: Владислав Кравцов