Враг снова атакует "Шахедами": в Киеве и нескольких областях – воздушная тревога

Поздно ночью 25 июля в Киеве и нескольких областях раздался сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили свои беспилотники типа "Шахед".

24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до отбоя. Это ведь может спасти вас и ваших близких от опасности.

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Враг снова атакует "Шахедами"

В Воздушных силах сообщили, что в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях отбой угрозы БпЛА.Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что в области на подступах к Киеву работает ПВО. Он призвал находиться в безопасности отбоя воздушной тревоги.Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области – отбой воздушной тревоги.

02:02 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Кировоградская;

Черкасская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Днепропетровская;

Полтавская;

АР Крым;

город Киев.



Воздушная тревога 25 июля / Скриншот 24 Канала

Воздушную тревогу объявили и в Киеве. Там также угроза БПЛА типа "Шахед". Также тревогу объявили и в Николаевской области.В Киевской области также воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о "Шахедах" в области.На Востоке Украины угроза применения баллистического вооружения. В воздушных силах призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.В Днепропетровской области тоже воздушная тревога. В воздушных силах сообщили об опасности российских БПЛА.Воздушные силы сообщили о тревоге в Черниговской области из-за применения россиянами "Шахедов".В Воздушных силах объявили тревогу в Кировоградской области. Сообщалось об угрозе ударных БпЛА типа "Шахед".