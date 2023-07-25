Враг снова атакует "Шахедами": в Киеве и нескольких областях – воздушная тревога

Поздно ночью 25 июля в Киеве и нескольких областях раздался сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили свои беспилотники типа "Шахед".
24 Канал призывает немедленно пройти в укрытие и находиться там до отбоя. Это ведь может спасти вас и ваших близких от опасности.
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Враг снова атакует "Шахедами"
02:23
В Воздушных силах сообщили, что в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях отбой угрозы БпЛА.02:19
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что в области на подступах к Киеву работает ПВО. Он призвал находиться в безопасности отбоя воздушной тревоги.02:12
Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области – отбой воздушной тревоги.
02:02 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Полтавская;
- АР Крым;
- город Киев.
01:57
Воздушная тревога 25 июля / Скриншот 24 Канала
Воздушную тревогу объявили и в Киеве. Там также угроза БПЛА типа "Шахед". Также тревогу объявили и в Николаевской области.01:42
В Киевской области также воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о "Шахедах" в области.01:39
На Востоке Украины угроза применения баллистического вооружения. В воздушных силах призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.00:38
В Днепропетровской области тоже воздушная тревога. В воздушных силах сообщили об опасности российских БПЛА.00:26
Воздушные силы сообщили о тревоге в Черниговской области из-за применения россиянами "Шахедов".00:22
В Воздушных силах объявили тревогу в Кировоградской области. Сообщалось об угрозе ударных БпЛА типа "Шахед".