Враг снова бьет баллистикой из Крыма: взрыв в Николаевской области

Россияне в очередной раз бьют по южным областям Украины. Сейчас под вражеской атакой в очередной раз оказалась Николаевская область.

Воздушные силы незадолго до этого сообщали об угрозе применения баллистического удара. И уже скоро, к сожалению, там прогремел взрыв.

Смотрите также В Полтавской области второй раз за ночь раздаются взрывы

В Николаевской области прогремел взрыв

В субботу вечером около 20:28 в Николаеве и области прозвучала воздушная тревога. Наши защитники неба сразу же предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В то же время, мониторинговые каналы также предупреждали о баллистике, которая двигалась в сторону Николаевской области с территории временно оккупированного Крыма. И уже в 20.34 появилась первая информация о взрывах там.

Взрыв новых выходов не зафиксирован,

– написали "мониторы" и местные телеграм-каналы.

По предварительной информации, враг ударил "Искандер-М". Пока никакой информации в Николаевской ОВА обнародовано не было, данные по взрыву пока никак не комментировал и городской голова. Так что явно детали будут несколько позже.