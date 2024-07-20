Враг снова бьет баллистикой из Крыма: взрыв в Николаевской области
Россияне в очередной раз бьют по южным областям Украины. Сейчас под вражеской атакой в очередной раз оказалась Николаевская область.
Воздушные силы незадолго до этого сообщали об угрозе применения баллистического удара. И уже скоро, к сожалению, там прогремел взрыв.
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В Николаевской области прогремел взрыв
В субботу вечером около 20:28 в Николаеве и области прозвучала воздушная тревога. Наши защитники неба сразу же предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
В то же время, мониторинговые каналы также предупреждали о баллистике, которая двигалась в сторону Николаевской области с территории временно оккупированного Крыма. И уже в 20.34 появилась первая информация о взрывах там.
Взрыв новых выходов не зафиксирован,
– написали "мониторы" и местные телеграм-каналы.
По предварительной информации, враг ударил "Искандер-М". Пока никакой информации в Николаевской ОВА обнародовано не было, данные по взрыву пока никак не комментировал и городской голова. Так что явно детали будут несколько позже.