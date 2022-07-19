Бойцы ВСУ и Нацгвардии уничтожили группу оккупантов под Славянском

Каждый день потери российских оккупантов постоянно растут. Очередную группу захватчиков нашим героям удалось ликвидировать вблизи Славянска.

русские оккупанты, несмотря на бешеные потери, продолжают наступательные действия и попытки сдвинуть свои позиции. Благодаря мастерству и мужеству наших героев особыми успехами враг может похвастаться только в ликвидации своих солдат.

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Ликвидация оккупантов вблизи Славянска

Наши герои показали успешные результаты работы при попытке врага продвинуться вперед. Воинам ВСУ и Нацгвардии близ Славянска удалось отправить на концерт Кобзона еще группу российских оккупантов. Россияне до сих пор не могут догадаться, что это единственный вариант развития событий, который ждет их в Украине.

Уничтоженная группа российских оккупантов: видео

Война россии из Украины: последние новости

Депутат Сергей Хлань сообщил о том, что наши герои сняли очередную серию сериала о Чернобаевке. Враг не устает утилизировать свои силы в этой уже легендарной деревне.

Верховная Рада создала ВСК по контролю за использованием материально-технического обеспечения, которое предоставили нам партнеры по борьбе с российскими оккупантами. Ее возглавил депутат из "Голоса" Рустам Умеров.

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