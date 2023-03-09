Враг совершил 81 пуск: Воздушные силы сбили 34 ракеты и 4 беспилотника
Источник:Валерий Залужный
Ночью и утром 9 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Был произведен 81 пуск ракет разного базирования.
Враг запустил ракеты Х-101, Х-59, "Кинжалы" и другие. Украинские силы ПВО сработали на отлично и сбили много российских целей.
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Сколько ракет запустили по Украине
Так, оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".
ПВО сработала на отлично
Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.Обратите внимание!
Уничтоженные воздушные цели / статистика Валерия Залужного
Массированная ракетная атака Украины 9 марта: что известно
В Харьковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Предварительно, по области было зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300. Есть двое пострадавших. В Харькове есть попадание в гражданский объект.
Наталья Гуменюк сообщила о попадании в объекты инфраструктуры в Кировоградской, Одесской, Винницкой областях и Криворожском районе.
Также оккупанты этой ночью атаковали 3 ДТЭК. Предварительно обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС.
В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Сейчас там разбирают завалы, под которыми могут находиться еще люди.
По состоянию на 9:20 утра известно, что число погибших в результате падения ракеты в Золочевском районе возросло до пяти.
Из-за ночной атаки в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения.
Кроме того, враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы на Днепропетровщине. Один человек погиб, двое – пострадали. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.
В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали. На данный момент за помощью обратились 3 человека.