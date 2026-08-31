Как сообщили в ДТЭК, в ночь на 31 августа россияне нанесли удар по одной из шахт в Днепропетровской области.

Что известно о состоянии пострадавшего?

В результате вражеского обстрела ранения получил работник предприятия.

На месте происшествия пострадавшему немедленно предоставили первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

В компании отметили, что врачи предоставляют горняку все необходимое лечение. Сейчас состояние раненого работника стабильное.

Заметим, что это далеко не первая атака оккупантов на угольные предприятия региона.

В частности, 17 августа вражеские беспилотники массированно атаковали территорию этой же шахты в Днепропетровской области, в результате чего один работник погиб, а еще один получил ранения.

Кроме того, как сообщалось ранее, вражеский дрон целенаправленно нанес удар по автомобилю с работниками предприятия, когда те возвращались со смены. Тогда в результате попадания погибли двое сотрудников.

Напомним, что российская атака 22 августа серьезно повредила энергетические объекты в Одесской области. В ДТЭК отметили, что на ремонт нужно время.