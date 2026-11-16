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24 Канал Новости Украины Враг атаковал сразу два предприятия в Чернигове: есть погибшие
16 ноября, 13:11
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Обновлено - 13:30, 16 ноября

Враг атаковал сразу два предприятия в Чернигове: есть погибшие

Даниил Жоров

В понедельник, 16 ноября, Россия терроризирует украинские города с помощью БПЛА. Одной из целей атаки стал Чернигов.

К сожалению, есть погибшие. Об этом написал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Какие последствия атаки? 

Днем 16 ноября Россия запустила на Чернигов ударные дроны. В результате удара врага пострадали два предприятия. 

Известно о двух погибших.

Утром того же дня оккупанты дважды атаковали Вышгородский район Киевщины. В результате ударов вспыхнул пожар в складских помещениях промышленного предприятия, а также повреждены жилые дома. 

Кроме того, страна-агрессор атаковала Днепр. Под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

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Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе Черниговская область