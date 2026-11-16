16 ноября, 13:11
Обновлено - 13:30, 16 ноября
Враг атаковал сразу два предприятия в Чернигове: есть погибшие
В понедельник, 16 ноября, Россия терроризирует украинские города с помощью БПЛА. Одной из целей атаки стал Чернигов.
К сожалению, есть погибшие. Об этом написал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Какие последствия атаки?
Днем 16 ноября Россия запустила на Чернигов ударные дроны. В результате удара врага пострадали два предприятия.
Известно о двух погибших.
Утром того же дня оккупанты дважды атаковали Вышгородский район Киевщины. В результате ударов вспыхнул пожар в складских помещениях промышленного предприятия, а также повреждены жилые дома.
Кроме того, страна-агрессор атаковала Днепр. Под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.