Враг атаковал сразу два предприятия в Чернигове: есть погибшие

В понедельник, 16 ноября, Россия терроризирует украинские города с помощью БПЛА. Одной из целей атаки стал Чернигов.

К сожалению, есть погибшие. Об этом написал начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Какие последствия атаки?

Днем 16 ноября Россия запустила на Чернигов ударные дроны. В результате удара врага пострадали два предприятия.

Известно о двух погибших.

Утром того же дня оккупанты дважды атаковали Вышгородский район Киевщины. В результате ударов вспыхнул пожар в складских помещениях промышленного предприятия, а также повреждены жилые дома.

Кроме того, страна-агрессор атаковала Днепр. Под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.