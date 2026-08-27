Враг совершил атаку всю ночь: в Киевской области произошел пожар на складах

В течение всей ночи 27 августа российские войска наносили удары с помощью баллистического оружия и дронов по Киевской области. В результате обстрела в складских помещениях вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

Какие последствия обстрела?

В Бориспольском районе пожар вспыхнул на складах. По состоянию на 8:50 продолжается ее ликвидация. На месте работают все экстренные службы.

Кроме того, повреждены складские помещения в Фастовском районе. Известно и о прилетах по частному дому в Броварском и Вышгородском районах. К счастью, пострадавших нет.

Воздушная тревога продолжается. Прошу оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналами тревоги. Берегите себя и своих близких,

– написал Ткаченко.

Заметим, что под ударом ночью находилась и столица. В Шевченковском районе Киева фиксировали падение обломков на территории учебного заведения, в результате чего гимназия была значительно повреждена. Обломки падали и в Подольском районе.

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В общем, российские войска атаковали также Полтавщину. Там из-за удара по критическому объекту кое-где исчез свет. Повреждена инфраструктура и в Одессе.

А в Кривом Роге из-за вражеского обстрела предприятия пострадали двое мужчин. Они находятся в больнице в состоянии сердечной тяжести.