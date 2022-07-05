Враг совершил массированный обстрел Николаевщины: есть попадание в военную и гражданскую инфраструктуру

Российские захватчики массово обстреляли Николаевщину утром 5 июля. Они ударили по военной и гражданской инфраструктуре области.

Подтвердилось, что пострадавших в результате российской атаки нет. О последствиях вражеских обстрелов сообщил Николаевский городской глава Александр Сенкевич.

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Вражеские снаряды попали в гражданскую и военную инфраструктуру

По Николаевщине был осуществлен массированный обстрел. Есть попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет,

– пишет мэр Николаева.

Российские оккупанты попали в инфраструктуру Баштанки и Лиманов. В Баштанке они повредили здание администрации, сырзавод и сельскохозяйственные площади в пригороде.

А в селе Лиманы снаряд попал в территорию возле школы. Но здание получило повреждения от ударной волны. Предварительно никто не пострадал.

Россияне ударили по Николаеву и области

Российские оккупанты атаковали Николаевщину утром 5 июля. Они выпустили сразу 6 ракет по поселку Баштанка. Три ракеты сбили ПВО.

Также враг обстрелял Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины. Там разрушены частные дома.

Тогда же оккупанты ударили и по самому Николаеву. Захватчики попали в два района города. Как следствие, разрушены несколько жилых домов и построек другого типа.

Известно, что сирены в Николаеве прогремели уже после взрывов. Оперативное командование "Юг" сообщает, что такое иногда случается. Все из-за малых расстояний, которые должна преодолеть ракета до места попадания. Системы не всегда могут своевременно перехватить данные.

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