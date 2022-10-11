Спасибо всем, кто восстанавливает Украину после массированной атаки: новое обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский 11 октября традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о второй волне террористической атаки россиян.

Президент заявил, что только за утро оккупанты выпустили по Украине 28 ракет. Наша ПВО сбила 20 из них.

Важно Наша цель – беречь четверть электричества в пиковые часы: Зеленский призвал украинцев экономить

Кроме того, оккупанты применили более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство также удалось сбить.

По всей стране возобновляют электроснабжение

По словам Зеленского, по всей стране быстро и эффективно идут восстановительные работы. Он отметил, если бы еще не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера.

Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление. Где были разрушения – повсюду будет обновлена ​​инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил военных и спасателей

Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, вовлеченных в защиту от этих российских ударов. Также глава государства отметил Дмитрия Шумского – зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление. Зеленский рассказал, что 10 октября военный проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов.

Кроме того, лидер поблагодарил спасателей. Тысячи работников ГСЧС мгновенно прибыли на вызовы и начали обезвреживать последствия террористических атак.

Особо президент отметил самоотверженные и решительные действия:

старшего прапорщика Бориса Шаповалова, командира отделения в Запорожской области;

сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя, Запорожская область;

прапорщика Юрия Лозинского,

младшего сержанта Алексея Белецкого,

респираторщиков горно-спасательного отделения, город Киев.

"Спасибо всем врачам, которые оказывали помощь раненым и травмированным! Спасибо всем энергетикам и работникам коммунальных служб – за качественную реакцию и быструю работу. Я благодарю работников местных властей, руководителей местного самоуправления и чиновников, которые работали вместе, действительно в единстве и отлично", – добавил президент.

Благодаря работе этих людей большинство городов и сел, которые террористы хотели оставить без электричества и связи, уже обеспечены этим.

Нужно экономить потребление электричества

Зеленский отметил, что в некоторых регионах вводят вынужденные отключения электроэнергии. Он поблагодарил украинцев, которые вчера прислушались и ограничили собственное потребление электричества в пиковые часы – с 17 до 22.

Президент рассказал, что благодаря этому удалось сохранить десятую часть энергии. Однако цель – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы. Зеленский призвал сегодня и в ближайшее время это делать. Он посоветовал перенести потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток.

Разведка должна установить причастныех к схемам с иранскими дронами

Президент рассказал об участии в работе внеочередного саммита "Группы семи". Обсудили реагирование сильнейших демократий на новую российскую эскалацию. Зеленский уверен, что за новую волну террора должна быть и новая волна ответственности для России. К примеру, санкции, новые формы политического давления и новые формы поддержки Украины.

В формате "Рамштайна" завтра обсудят оборонную поддержку Украины. Зеленский ждет от партнеров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне, договоренности о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов.

Также глава государства поставил задачу для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами.

Всех террористов накажут

Зеленский сегодня отдельно побеседовал с премьер-министрами Италии и Австралии. Он услышал четкую поддержку и осуждение всех проявлений российской агрессии против Украины.

Есть и подробное заявление "Группы семи", в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности. Начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы,

– добавил президент.

В заключение глава государства сообщил хорошую новость – из российского плена освободили 32 наших воина.

Смотрите обращение Зеленского за 11 октября: видео