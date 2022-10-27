Враг строит оборону на левом берегу Днепра, а ВСУ уничтожают его авиацию: детали от Генштаба

Российские оккупанты до сих пор пытаются хотя бы удержаться на уже захваченных территориях. Однако украинские защитники продолжают наносить им сокрушительные потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне пытаются удержать временно захваченные территории, а также сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. В то же время, они не прекращают наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Вражеские обстрелы продолжаются

Россияне продолжают обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения и осуществлять фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности на левом берегу Днепра. Также оккупанты активно ведут воздушную разведку.

Кроме этого, они до сих пор бьют по критической инфраструктуре и гражданским домам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В частности, в течение суток 27 октября захватчики:

нанесли 3 авиационных удара

осуществили 3 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не имеет. Беларусь продолжает поддерживать военное вторжение России в Украину, предоставляя оккупантам в распоряжение свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Поэтому угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, включая привлечение ударных БпЛА, до сих пор существует.

На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории России с использованием артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечье, Двуречная, Каменка, Красное, Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка и Фиголовка;

на Лиманском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Терны, Торское, Ямполовка, Спорное, Невское и Заречное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Краматорск, Соледар и Яковлевка;

на Авдеевском направлении оккупанты нанесли огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы Белогорья, Времовки, Зализничного, Новополья, Новоселки, Ольговского и Орехова.

В свою очередь, на Южнобужском направлении от вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения.

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