Враг и так знает, это не секрет, – Ким сообщил, что Николаев получил подмогу
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские оккупанты пытаются взять штурмом Николаев. Кроме того, враг осуществляет обстрелы города.
Николаев героически держит оборону, российским оккупантам не удается взять город. Теперь врагу лучше подумать о спасении жизни и бежать, ведь у города будет еще более мощная защита.
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Подмога в Николаеве
Как сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в город прибыло значительное усиление.
К нам пришло подкрепление со всех сторон, враг об этом уже знает. Надеюсь, что в ближайшее время мы их оттянем от города так, чтобы "Грады" и "Смерчи" до нас не доставали,
– сказал Ким.
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