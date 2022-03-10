Миколаїв героїчно тримає оборону, російським окупантам не вдається взяти місто. Тепер ворогу краще подумати про порятунок життя та втікати, адже в міста буде ще потужніший захист.

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Підмога у Миколаєві

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, до міста прибуло значне підсилення.

До нас прийшло підкріплення зі всіх сторін, ворог про це вже знає. Сподіваюсь, що найближчим часом ми їх відтягнемо від міста так, щоб "Гради" та "Смерчі" до нас не доставали,

– сказав Кім.

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