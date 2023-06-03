Враг продолжает нести потери, – Сырский побывал под Бахмутом и рассказал о ситуации

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский побывал на Бахмутском направлении и посетил позиции наших защитников. Генерал-полковник подчеркнул, что российская армия продолжает нести значительные потери.

Кроме того, Сырский отметил, что в рамках поездки он продолжил работу с нашими воинами на передовой. Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия.

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Главный акцент – на людях

Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слушать их проблемы и предложения с первых уст. Совместно с командирами частей и подразделений спланировали дальнейшие действия. Основной акцент, как всегда, на людях,

– рассказал Сырский.

На передовых позициях генерал-полковник вручил нашим защитникам ценные подарки и отличия. Кроме того, он подчеркнул, что враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.

Сырский посетил позиции воинов на Бахмутском направлении / Фото из телеграма Сырского

Свежие потери России

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили еще 560 российских захватчиков. Общее количество убитых оккупантов в Украине достигает 209 470 человек.

Кроме того, враг массово теряет свою технику. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали: