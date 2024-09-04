Враг ударил баллистикой Крыма: в Одесской области прогремел громкий взрыв

В Одесской области раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что оккупанты могут применить баллистическое вооружение с Юга.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 19:18 4 сентября. В ту же минуту мониторы предупредили о выходе баллистики из Крыма в направлении Одесской или Николаевской области, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Одесской области

Угроза применения баллистического вооружения с Юга,

– заявили Воздушные силы.

Военные в 19:20 призвали Одесскую область идти в укрытие, в 19:21 – предупредили о том, что в направлении Белгород-Днестровского района летит ракета.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов также обратился к горожанам в 19:19 – предупредил об угрозе баллистики из Крыма и призвал находиться в безопасных местах.

Взрыв прогремел в пределах Белгород-Днестровского района Одесской области,

– заявили мониторы в 19:23 4 сентября.

Они также отметили, что, по предварительным данным, регион атаковал один "Искандер-М". Также предупредили, что угроза применения баллистики продолжается до отбоя воздушной тревоги.