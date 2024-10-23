Враг ударил по энергообъекту на Сумщине, без света более 20 тысяч потребителей

Сегодня, 23 октября, в результате вражеского обстрела энергетического объекта на Белопольщине без электроснабжения остались более 21 тысячи абонентов.

Энергетики уже начали работы по восстановлению электроснабжения по резервным линиям, сообщили в "Сумыоблэнерго".

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Сумщина постоянно под обстрелами

Из-за постоянных обстрелов, без света остаются более 8 тысяч потребителей электроэнергии в разных районах Сумской области.

Больше всего пострадали Сумской район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская общины.

Заметьте. Этой ночью в небе над Сумщиной защитники уничтожили 19 "Шахедов", а за прошедшие сутки над Сумщиной сбили 25 "Шахедов". Погибли люди, среди них – ребенок. С начала года над областью ликвидировали 394 вражеских дронов.

К слову, в Полтавской области 23 октября ввели аварийные отключения света из-за проблем в сетях облэнерго.