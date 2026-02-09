Россия снова ударила по энергообъекту на Волыни

В ночь на 9 февраля Россия снова атаковала Украину дронами. И в очередной раз враг нацелился на энергетические объекты.

Так, противник повторно ударил по энергообъекту возле Нововолынской общины. Об этом сообщил мэр города Борис Карпус.

Что известно об атаке на энергообъект возле Нововолынска?

По словам городского головы, вода в городе подается от электросети. Очистные сооружения работают на генераторе.

На некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть.

"Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем", – заверил чиновник.

Лицеи №2 и №7 сегодня работают дистанционно. Сады №6 и №7 детей не принимают сегодня. Остальные заведения работают в штатном режиме.

Напомним, что это не первый удар по энергообъекту возле Нововолынска. За последние три дня он несколько раз оказался под обстрелом. Город оставался без света и воды, также фиксировали перебои в работе мобильной связи.

К слову, ночью 9 февраля массированной атаке дронами подверглась Одесса. В городе – немало повреждений жилых домов. Кроме того, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 35-летний мужчина, еще два человека ранены, среди них – 19-летняя девушка.

Какие последствия последних атак на Украину?