9 февраля, 07:41
Россия снова ударила по энергообъекту на Волыни

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россия снова атаковала энергообъект возле Нововолынской общины дронами в ночь на 9 февраля.
  • Мэр города заявил, что ситуация по предоставлению коммунальных услуг контролируемая

В ночь на 9 февраля Россия снова атаковала Украину дронами. И в очередной раз враг нацелился на энергетические объекты.

Так, противник повторно ударил по энергообъекту возле Нововолынской общины. Об этом сообщил мэр города Борис Карпус.

Что известно об атаке на энергообъект возле Нововолынска?

По словам городского головы, вода в городе подается от электросети. Очистные сооружения работают на генераторе.

На некоторых котельных перешли на генераторы, котлы разжигают. Топливо есть.

"Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем", – заверил чиновник.

Лицеи №2 и №7 сегодня работают дистанционно. Сады №6 и №7 детей не принимают сегодня. Остальные заведения работают в штатном режиме.

Напомним, что это не первый удар по энергообъекту возле Нововолынска. За последние три дня он несколько раз оказался под обстрелом. Город оставался без света и воды, также фиксировали перебои в работе мобильной связи.

К слову, ночью 9 февраля массированной атаке дронами подверглась Одесса. В городе – немало повреждений жилых домов. Кроме того, к сожалению, не обошлось без жертв. Погиб 35-летний мужчина, еще два человека ранены, среди них – 19-летняя девушка.

Какие последствия последних атак на Украину?

  • Ночью 9 февраля враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов. Одно из попаданий произошло по жилому дому, который был полностью разрушен. Из-под завалов достали тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали.
  • Ночью 8 февраля российские войска ночью атаковали объекты Нафтогаза на Полтавщине, есть разрушения.
  • В ночь на 7 февраля Бурштын оказался под комбинированным ударом. В результате атаки в городе исчезло теплоснабжение и вода, а Бурштынская ТЭС, которая была основной целью, приостановила работу из-за серьезных повреждений.