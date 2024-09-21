Враг ударил по жилому сектору Кривого Рога: есть жертвы и люди могут быть под завалами

Ночью 21 сентября оккупанты обстреляли Кривой Рог. Попадание произошло в один из жилых секторов города. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Среди раненых дети. Кроме того, люди могут быть под завалами.

Смертельный удар по Кривому Рогу

Сначала председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщал о 2 жертвах. Однако впоследствии заявил, что количество погибших возросло до 3 – пожилая женщина умерла в скорой.

Сейчас на месте удара работают спасательные, коммунальные и медицинские службы. Кроме того, власти развернули городской штаб помощи по адресу Николаевское шоссе, 18. Это СШ номер 123.