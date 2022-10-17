Враг ударил ракетами по Сумщине: есть пострадавшие

Оккупанты с самого утра 17 октября обстреляли Сумщину. Враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры. Произошло это после 5:00.

Детали утреннего обстрела рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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По его словам, враг терроризировал Роменский район. К сожалению, в результате ракетного удара есть пострадавшие. Он пообещал обнародовать больше деталей впоследствии.

Какая ситуация в Сумской области

Ранее российские военные обстреляли приграничье Сумской области. В результате вражеских обстрелов есть жертвы, а также пострадавшие.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за 6 октября в Сумской области зафиксировано 19 обстрелов. Сообщается, что на территории Сумщины всего зафиксировано 170 прилетов.

А 9 октября в Мироновской ОТО в результате атаки вражеского дрона погиб человек.

Может ли Россия повторно наступить на Сумскую область

В сети появилась информация, что Россия снова стягивает свои войска в сторону Сумской области. Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, сейчас будет активным движение российских войск, в частности, мобилизованных захватчиков.

По словам Жданова, мобилизованных оккупантов могут перебрасывать на европейскую часть. Но это перспектива не завтрашнего дня, а нескольких месяцев.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от своих намерений захватить всю Украину. Поэтому в будущем существует риск, что Россия снова пойдет на Киев. Но на сегодняшний день нет угрозы, что захватчики снова будут наступать на Киев.

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