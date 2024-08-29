Враг ударил "Шахедами" по Киевской области: поврежден дом, возникли пожары
В результате атаки "Шахедов" в Киевской области поврежден дом. На месте атаки произошли пожары. Попаданий в гражданскую инфраструктуру нет.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские цели.
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"Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели", – написал он.
По данным ОВА, по состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет.
Поврежден дом
Падение обломков произошли за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В то же время в результате атаки поврежден дом.
В трех районах области падения обломков вызвали пожары травяного настила. Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна,
– сообщил руководитель ОВА.
Атака "Шахедов": главное
Атака российских "Шахедов" продолжалась всю ночь, тревогу объявляли в большинстве областей страны. В Киеве очевидцы сообщали о взрывах.
В Черкассах в результате падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия