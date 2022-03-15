Враг уже третьи сутки почти не применяет авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, – Арестович

Алексей Арестович заявил, что враг уже третьи сутки пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву. А если применяет, то ограничено.

Советник главы Офиса Президента Арестович отметил, что это хорошая новость. В общей сложности Россия собрала вокруг Украины 500 своих самолетов. Однако российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции.

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Арестович отметил, что для этого нужно много лет обучения и много денег. У России нет ни первого, ни второго.

Уже где-то третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву. Или применяет ограниченно,

– подчеркнул Арестович.

Воздушные удары наносят одиночные самолеты. Максимум – по 4 – 6 самолетов. Тем временем украинские защитники уже сбили 83 вражеских самолета. Арестович заверил, что эта цифра будет расти.

В то же время, Россия сосредотачивает авиационные удары в зоне ООС и в Мариуполе. Украинская сторона работает, чтобы облегчить ситуацию там.

Утренний брифинг Арестовича за 15 марта: смотрите видео