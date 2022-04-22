Враг ведет воздушную разведку позиций и готовится к наступлению на Изюмском направлении

Продолжаются 58 сутки героической борьбы Украины против российских оккупантов. Враг активно готовится к продолжению наступательных действий на Изюмском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Такие данные обнародовали 22 апреля по состоянию на 18:00.

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Ситуация на Изюмском направлении на вечер 22 апреля

По данным Генштаба ВСУ, на Изюмском направлении российские оккупанты пытаются вычислить позиции наших войск с целью определения возможных направлений наступления. Для этого враг производит воздушную разведку.

Для улучшения тактического положения подразделений противник пытался совершать наступательные действия в направлениях населенных пунктов Заводы и Дибровное,

– добавили в Генштабе ВСУ.

К слову, наступательные действия оккупантов на эти два населенных пункта не имели успеха.

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