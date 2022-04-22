Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Такі дані оприлюднили 22 квітня станом на 18:00.

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Ситуація на Ізюмському напрямку ввечері 22 квітня

За даними Генштабу ЗСУ, на Ізюмському напрямку російські окупанти намагаються вичислити позиції наших військ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для цього ворог здійснює повітряну розвідку.

Для покращення тактичного становища підрозділів противник намагався здійснювати наступальні дії у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне,

– додали у Генштабі ЗСУ.

До слова, наступальні дії окупантів на ці два населені пункти не мали успіху.

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