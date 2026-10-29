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24 Канал Новости Украины Вражеские БПЛА снова атакуют украинские города: где существует угроза
29 октября, 21:11
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Вражеские БПЛА снова атакуют украинские города: где существует угроза

Катерина Миленина

Российская армия вновь атакует Украину с помощью ударных беспилотников. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.

24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.

Где сейчас находятся вражеские цели?

 

21:34, 29 октября

Киевская область: реактивные БПЛА пролетели над Згуровкой в направлении Борисполя.

21:28, 29 октября

Черниговская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Прилук.

21:18, 29 октября

Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Лубнов.

21:13, 29 октября

В Глеваху.

21:05, 29 октября

Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Обухова/Украинки