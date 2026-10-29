Вражеские БПЛА снова атакуют украинские города: где существует угроза
Российская армия вновь атакует Украину с помощью ударных беспилотников. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.
24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак.
Где сейчас находятся вражеские цели?
Киевская область: реактивные БПЛА пролетели над Згуровкой в направлении Борисполя. Черниговская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Прилук. Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Лубнов. В Глеваху. Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Обухова/Украинки
Киевская область: реактивные БПЛА пролетели над Згуровкой в направлении Борисполя.
Черниговская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Прилук.
Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Лубнов.
В Глеваху.
Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Обухова/Украинки