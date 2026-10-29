Вражеские БПЛА снова атакуют украинские города: где существует угроза

Российская армия вновь атакует Украину с помощью ударных беспилотников. Из-за этого в ряде регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу.

24 Канал отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникает угроза атак. Где сейчас находятся вражеские цели? 21:34, 29 октября Киевская область: реактивные БПЛА пролетели над Згуровкой в направлении Борисполя. 21:28, 29 октября Черниговская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Прилук. 21:18, 29 октября Полтавская область: реактивный БПЛА в направлении Лубнов. 21:13, 29 октября В Глеваху. 21:05, 29 октября Киевская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Обухова/Украинки