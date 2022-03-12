Враг все еще планирует продвигаться вглубь страны, нам нужно набраться сил и терпения.

Война российских оккупантов против Украины не закончится за один день. Следовательно, украинцам нужно набраться терпения и продолжать воевать, приближая нашу победу.

Такое мнение высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время прямого эфира на телеканале "Рада".

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"Враг, несмотря на то, что интенсивность сейчас вроде бы меньше, все-таки не оставляет наступательного замысла. Мы должны это осознавать, что они все-таки планируют продвигаться вглубь территории. Мы останавливаем настолько это возможно. Но эти операции у них планируются. Поэтому нам нужно понять, что это не за один день победа будет. Нам нужно набраться сил, терпения и продолжать воевать", – отметила Анна Маляр.

Она отметила, что ситуация на фронте сейчас меняется достаточно динамично. Но оккупанты нигде не имеют преимущества. Есть места, где проходят более сложные бои.

"По общей ситуации в стране можно сейчас сказать, что враг не контролирует какие-то территории, а только временно занимает. И я надеюсь, что мы не дадим даже маленькие части контролировать. И надо понять, что удержать ни одну украинскую территорию враг не сможет. Потому что сегодня пророссийских людей у ​​нас просто не осталось", – отметила Анна Маляр.

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