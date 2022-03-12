Таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в під час прямого ефіру на телеканалі "Рада".

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"Ворог, попри те, шо інтенсивність зараз нібито менша, все-таки не полишає наступального задуму. Ми повинні це усвідомлювати, що вони все-таки планують просуватися вглиб території. Ми зупиняємо настільки це можливо. Але ці операції в них плануються. Тому нам потрібно зрозуміти, що це не за один день перемога буде. Нам потрібно набратися сил, терпіння, і продовжувати воювати", – відзначила Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ситуація на фронті зараз змінюється доволі динамічно. Але окупанти ніде не мають переваги. Є місця, де відбуваються складніші бої.

"По загальній ситуації в країні можна зараз сказати, що ворог не контролює якісь території, а тільки тимчасово займає. І я сподіваюся, що ми не дамо навіть маленькі частини контролювати. І треба зрозуміти, що втримати жодну українську територію ворог не зможе. Бо на сьогодні проросійських людей в нас просто не залишилося", – відзначила Ганна Маляр.

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