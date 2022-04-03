Враг вскоре бросит все свои силы на захват Луганской области, – Гайдай

Российские войска готовятся к наступлению на Восток Украины. Удар оккупантов ожидают в частности в Луганской области.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в последние дни россияне палят по всем населенным пунктам области. Уже вскоре оккупанты могут начать массовое наступление на Востоке Украины.

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Захватчики готовятся к прорыву в Луганской области

Сейчас же они обстреливают Луганскую область, прежде всего – Рубежное, Северодонецк, Лисичанск и Попасную. Уже месяц врагу не удается захватить эти города.

Мы наблюдаем увеличение количества обстрелов. И мы четко понимаем, что в ближайшее время враг попытается бросить все силы для того, чтобы преодолеть сопротивление наших защитников и выйти на географические границы Луганской области. Сейчас проходит накопление техники и личного состава россиян,

– пояснил Гайдай в эфире национального телемарафона.

Сосредоточив достаточно, по их мнению, ресурсов, российские войска попытаются осуществить прорыв в направлении Северодонецка. Но сначала оккупантам придется "пройти" Рубежное и Попасную.

Сейчас постоянно продолжаются попытки захватить Рубежное. И учитывая то, что наши ребята крепко держат оборону, россияне обстреливают всю область. Нет такого населенного пункта, который бы не подвергался ударам,

– подытожил глава Луганской ОВА.

Тем временем продолжается эвакуация жителей Луганской области. Под звуки обстрелов 3 апреля из региона удалось вывезти почти 1500 человек.

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