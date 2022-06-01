Враг выпустил 6 ракет по Шосткинскому району Сумской области

Россияне ударили ракетами по территории Сумщины. По предварительным данным, оккупанты выпустили не менее 6 ракет.

Оккупанты нанесли удар по территории Шалыгинской общины в Шосткинском районе. Ракеты были выпущены из авиации.

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Россияне нанесли ракетные удары по Сумщине с самолета

Глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что предварительно россияне выпустили по общине 6 ракет. Данных о пострадавших и последствиях разрушений еще нет.

Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской общины, Шосткинский район. Предварительно было выпущено 6 ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются,

– написал он.

Оперативное командование "Север" сообщает, что около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя 2 реактивных самолета, летевших вдоль границы с Россией. Они совершили около 6 запусков ракет в направлении села Гудово.

Вчера враг обстрелял Сумщину из Су-35

31 мая россияне нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Кроме того, в тот же день враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям ВСУ в Сумской области с самолетов Су-30СМ.

Ночью на 31 мая оккупанты запустили две ракеты по Белопольской общине Сумской области. Обстрелы вели с самолетов САУ, находившихся на территории России.

Последние недели оккупанты активно бьют по Сумщине

После того как ВСУ оттеснили россиян из Сумской области, они периодически обстреливают приграничные территории. Но в последние недели Сумщину обстреливают каждый день. Враг применяет авиацию, минометы и артиллерию.

В частности, 31 мая оккупанты наносили удары по окрестностям населенных пунктов Середина-Буда и Прогресс. По предварительным данным, они использовали минометы калибра 80 и 120 миллиметров.

А 30 мая враг почти час непрерывно обстреливал границы Сумщины из артиллерии.

В тот же день они трижды открывали огонь по Шосткинскому району Сумской области. При этом они применили артиллерийские снаряды, начиненные запретными флешетами.

В эфире всеукраинского телемарафона глава Сумской ОВА уточнил, что обстрелы происходят вдоль всей линии границы – от территории, граничащей с Харьковской областью, до территории, которая граничит с Черниговщиной.

Возле границы зафиксировано скопление вражеских войск, но признаков подготовки к наступательным действиям нет.

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