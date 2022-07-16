Враг выпустил по Украине 6 ракет: ПВО сбила 4 из них на Запорожье и Днепропетровщине

Оккупационные войска россии 16 июля выпустили по территории Украины сразу 6 ракет. Противовоздушная оборона сбила 4 из них в небе над двумя областями.

В очередной раз под удар попала Днепропетровская область. Атака была еще и на Запорожье.

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Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101,

– сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Наши военные также сообщили, что около 16:30 подразделения противовоздушной обороны командования "Восток" уничтожили четыре ракеты. Они летели над территорией Запорожской и Днепропетровской областей.

Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Информацию об ущербе и потерпевших уточняют.

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Следует также отметить, что целью ракетных обстрелов по Украине является запугивание украинцев. Оккупанты очень на это надеются, но у них ничего не получится. Об одной из таких манипуляций врага предупреждал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Накануне некоторые паблики в соцсетях делали так называемые прогнозы и начали публиковать "точное время" ударов по Одессе. Граждан просят не распространять подобную дезинформацию.

Братчук призвал не реагировать на такие вбросы и не распространять панику. Единственное правило, которое нужно соблюдать и которое поможет сохранить жизнь – реагировать на сигнал воздушной тревоги. Не в определенное время, не в определенный день, а всегда, когда звучит сирена.

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Особенно ощутимыми стали эти удары для Юга, ведь этот регион расположен возле центра активных боевых действий. В частности, российские военные утром 16 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг нанес ракетный удар по Одесчине по направлению Ставрополья. Попал в гражданский объект. Для этого враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95.

А по Днепру 15 июля россияне выпустили 6 ракет Х-101. А во время воздушной тревоги 16 июля атаковали Украину снова. Вражеские ракеты выпустили из Каспийского моря. По предварительной информации, наши военные сбили три боевых снаряда.

Об опасности от вражеских обстрелов для Юга Украины предупредили и в Генеральном штабе ВСУ. В общем, ситуация на Южнобужском направлении остается тяжелой. Российские оккупанты не прекращают обстрелов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона очень высокая. Но наши герои мужественно удерживают оборону и не дают врагу воплотить его коварные планы.

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