Враг выпустил по Украине 6 ракет: ПВО сбила 4 из них на Запорожье и Днепропетровщине
Источник:Воздушные силы ВСУ
Оккупационные войска россии 16 июля выпустили по территории Украины сразу 6 ракет. Противовоздушная оборона сбила 4 из них в небе над двумя областями.
В очередной раз под удар попала Днепропетровская область. Атака была еще и на Запорожье.
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Около 15:20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101,
– сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Наши военные также сообщили, что около 16:30 подразделения противовоздушной обороны командования "Восток" уничтожили четыре ракеты. Они летели над территорией Запорожской и Днепропетровской областей.
Остальные – попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области. Информацию об ущербе и потерпевших уточняют.
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Следует также отметить, что целью ракетных обстрелов по Украине является запугивание украинцев. Оккупанты очень на это надеются, но у них ничего не получится. Об одной из таких манипуляций врага предупреждал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
Накануне некоторые паблики в соцсетях делали так называемые прогнозы и начали публиковать "точное время" ударов по Одессе. Граждан просят не распространять подобную дезинформацию.
Братчук призвал не реагировать на такие вбросы и не распространять панику. Единственное правило, которое нужно соблюдать и которое поможет сохранить жизнь – реагировать на сигнал воздушной тревоги. Не в определенное время, не в определенный день, а всегда, когда звучит сирена.
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- Особенно ощутимыми стали эти удары для Юга, ведь этот регион расположен возле центра активных боевых действий. В частности, российские военные утром 16 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Враг нанес ракетный удар по Одесчине по направлению Ставрополья. Попал в гражданский объект. Для этого враг использовал самолеты стратегической авиации Ту-95.
- А по Днепру 15 июля россияне выпустили 6 ракет Х-101. А во время воздушной тревоги 16 июля атаковали Украину снова. Вражеские ракеты выпустили из Каспийского моря. По предварительной информации, наши военные сбили три боевых снаряда.
- Об опасности от вражеских обстрелов для Юга Украины предупредили и в Генеральном штабе ВСУ. В общем, ситуация на Южнобужском направлении остается тяжелой. Российские оккупанты не прекращают обстрелов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона очень высокая. Но наши герои мужественно удерживают оборону и не дают врагу воплотить его коварные планы.
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