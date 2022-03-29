Враг выводит отдельные подразделения войск с Киевщины и Черниговщины
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг не добился цели наступательной операции. Потому россияне выводят отдельные подразделения своей армии с территории Киевской и Черниговской областей.
В Генштабе сообщили о текущей ситуации в Украине на 34 сутки героического противостояния нашего народа российскому военному вторжению.
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Россия выводит подразделения войск с Киевщины и Черниговщины
В Вооруженных Силах Украины отметили, что российские захватчики не смогли достичь цели своей наступательной операции.
Отмечается вывод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей,
– отметили в Генштабе.
Там подчеркнули, что в то же время сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Напомним, ранее в Генштабе заявили, что оккупанты уже больше месяца пытаются войти в Киев, однако несут лишь сокрушительные потери в окрестностях. Между тем, территориальная оборона столицы уже стала одним целым и готова к эффективной обороне.
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