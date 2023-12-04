Россияне атаковали Харьковщину "Шахедами": есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры

4 декабря 2023, 21:47
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Российские военные вечером 4 декабря запустили дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Харьковской области были попадания в объекты гражданской инфраструктуры и загорелись пожары.

Ближе к 21:00 4 декабря стало известно, что фиксируют ударные дроны в Харьковской области. Жителей призываем оставаться в укрытиях, ведь есть угроза.

 

Что известно об атаке "Шахедами"

22:56, 04 декабря

Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области".

22:43, 04 декабря

Отбой воздушной тревоги в Запорожье.

22:37, 04 декабря

В Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях отбой воздушной тревоги.

22:35, 04 декабря

Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА через Бериславский район Херсонской области в сторону Николаевщины".

22:04, 04 декабря

Также воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

22:02, 04 декабря

Воздушная тревога была объявлена на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье, а также Днепропетровщине.

21:44, 04 декабря

Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты атакуют "Шахедами".

Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, в эту минуту – без пострадавших. Экстренные службы работают на местах,
– отметил он.

Олег Синегубов обратился к жителям области и призвал их не покидать укрытия к отбою.

21:18, 04 декабря

Известно, что группа ударных БПЛА в районе Чугуева Харьковской области.

20:58, 04 декабря

Карта воздушных тревог

20:48, 04 декабря

Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" в Шевченковском и Балаклейском районах Харьковской области. Направление движения – юго-восточное. (Изюмский район)"

20:35, 04 декабря

Воздушные силы предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА в Харьковской области.

 

В ночь на 4 декабря запустили более 20 "Шахедов"

Обратим внимание, что в ночь на 4 декабря российские военные запустили по Украине 23 БПЛА "Шахед" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Также захватчики ударили управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

К отражению  воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины,
– пишут в Воздушных силах ВСУ.

По результатам боевой работы удалось уничтожить 18 "Шахедов", а также одну управляемую авиационную ракету X-59. Известно, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в 9 областях нашего государства.

 

Автор: Назарій Лазур