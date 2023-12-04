Россияне атаковали Харьковщину "Шахедами": есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры
Российские военные вечером 4 декабря запустили дроны-камикадзе. Впоследствии стало известно, что в Харьковской области были попадания в объекты гражданской инфраструктуры и загорелись пожары.
Ближе к 21:00 4 декабря стало известно, что фиксируют ударные дроны в Харьковской области. Жителей призываем оставаться в укрытиях, ведь есть угроза.
Что известно об атаке "Шахедами"
Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области". Отбой воздушной тревоги в Запорожье. В Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях отбой воздушной тревоги. Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА через Бериславский район Херсонской области в сторону Николаевщины". Также воздушную тревогу объявили в Кировоградской области. Воздушная тревога была объявлена на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье, а также Днепропетровщине. Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты атакуют "Шахедами". Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, в эту минуту – без пострадавших. Экстренные службы работают на местах, Олег Синегубов обратился к жителям области и призвал их не покидать укрытия к отбою. Известно, что группа ударных БПЛА в районе Чугуева Харьковской области. Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" в Шевченковском и Балаклейском районах Харьковской области. Направление движения – юго-восточное. (Изюмский район)" Воздушные силы предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА в Харьковской области.
– отметил он.
Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области".
Отбой воздушной тревоги в Запорожье.
В Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях отбой воздушной тревоги.
Воздушные силы пишут: "Группа ударных БПЛА через Бериславский район Херсонской области в сторону Николаевщины".
Также воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.
Воздушная тревога была объявлена на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье, а также Днепропетровщине.
Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты атакуют "Шахедами".
Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, в эту минуту – без пострадавших. Экстренные службы работают на местах,
Олег Синегубов обратился к жителям области и призвал их не покидать укрытия к отбою.
Известно, что группа ударных БПЛА в районе Чугуева Харьковской области.
Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" в Шевченковском и Балаклейском районах Харьковской области. Направление движения – юго-восточное. (Изюмский район)"
Воздушные силы предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА в Харьковской области.
В ночь на 4 декабря запустили более 20 "Шахедов"
Обратим внимание, что в ночь на 4 декабря российские военные запустили по Украине 23 БПЛА "Шахед" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Также захватчики ударили управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины,
– пишут в Воздушных силах ВСУ.
По результатам боевой работы удалось уничтожить 18 "Шахедов", а также одну управляемую авиационную ракету X-59. Известно, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в 9 областях нашего государства.