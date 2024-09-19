Россия запустила "Шахеды": ударные дроны-камикадзе уже добрались до Киевщины

24 Канал собирает данные о тревоге вечером 19 сентября. На этот раз враг запустил БПЛА довольно рано, еще до девяти вечера. Где летят беспилотники и где объявлена тревога – читайте в нашем материале.

Оккупанты начали вечернюю атаку дронами с Сумщины. Эту область уже обстреляли днем УАБами, попав в гериатрический пансионат. Одна женщина погибла, ранены 13. Спасатели выносили людей на креслах колесных из поврежденного здания. Старики были вынуждены сидеть и лежать на земле в ожидании эвакуации. 24 Канал собрал все, что сейчас известно об этой жестокой и подлой атаке.

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Где летят "Шахеды"