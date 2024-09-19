Россия запустила "Шахеды": ударные дроны-камикадзе уже добрались до Киевщины
24 Канал собирает данные о тревоге вечером 19 сентября. На этот раз враг запустил БПЛА довольно рано, еще до девяти вечера. Где летят беспилотники и где объявлена тревога – читайте в нашем материале.
Оккупанты начали вечернюю атаку дронами с Сумщины. Эту область уже обстреляли днем УАБами, попав в гериатрический пансионат. Одна женщина погибла, ранены 13. Спасатели выносили людей на креслах колесных из поврежденного здания. Старики были вынуждены сидеть и лежать на земле в ожидании эвакуации. 24 Канал собрал все, что сейчас известно об этой жестокой и подлой атаке.
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Где летят "Шахеды"
Мониторинговые сообщества пишут, что угроза от "Шахедов" есть для Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Полтавщины. Тревога на Киевщине. Мониторинговые сообщества уточняют: эта группа "Шахедов" летит из Курской области, но есть и новые пуски из Приморско-Ахтарска, то есть из Краснодарского края. Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Ромны – ВС.
Где "Шахеды" сейчас
В каких областях раздается сигнал тревоги
Где летят "Шахеды"
Где сейчас тревога
Мониторинговые сообщества пишут, что угроза от "Шахедов" есть для Киевщины, Черниговщины, Сумщины и Полтавщины.
Тревога на Киевщине.
Мониторинговые сообщества уточняют: эта группа "Шахедов" летит из Курской области, но есть и новые пуски из Приморско-Ахтарска, то есть из Краснодарского края.
Группа "Шахедов" на Сумщине курсом на Ромны – ВС.