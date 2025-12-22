Мы их выбили, – генерал армии прокомментировал неожиданный заход россиян на Сумщину

Россияне вторглись в село Грабовское на Сумщине. Много месяцев такой активности врага на границе не было. Наблюдались единичные атаки, противник пытался усыпить внимание Сил обороны Украины.

Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что противник хотел неожиданно зайти на территорию Сумской области, как это произошло на днях.

Действия россиян на Сумщине – провокация

Местные СМИ сообщали, что российские оккупанты зашли не только в Грабовское, но и в соседнее село Рясное. В Грабовском продолжаются бои тактического уровня.

С Рясного мы их выбили. В Грабовском ситуация такая, что они заходят, мы контратакуем, наносим огневой удар. Это тактический провокационный момент. Пока нет больших сил и средств для атак. Но наши войска держат позиции, поражают по тем ДРГ, которые заходят,

– озвучил Маломуж.

Где расположено Грабовское и Рясное: смотрите на карте

Генерал армии отметил, что сегодня более системно противник пытается действовать на другом участке фронта – на Харьковщине в двух локациях: в районах Волчанска, Купянска. Там, с его слов, уже действительно есть попытка россиян пройти вглубь украинской обороны.

Там СОУ ударяют по вражеской логистике, а затем по пехотным группам врага. На некоторых участках российские солдаты двигаются по одному, прикрываясь туманом, разведывают огневые точки СОУ, в конце концов погибают от ударов украинских защитников.

"А другие уже наносят удары по нашим оборонительным позициям дронами и артиллерией, потому что те, кто шли впереди и погибли, просветили наши пункты ведения боевых действий. Сейчас продолжается сложная боевая работа в этих регионах", – подытожил Маломуж.

Какая сейчас ситуация на Сумщине?