Враг знал, куда стреляет, это геноцид, – Садовый о ракетном ударе по Львову

Российские оккупанты сегодня, 18 апреля, били по Львову ракетами. Одна из ракет попала в гражданский объект, ведь россияне знали, куда стрелять.

Об этом в эфире 24 канала сказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он назвал то, что произошло утром и вообще происходит в Украине с начала полномасштабного вторжения России в Украину – геноцидом.

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Он также добавил, что задача агрессора сейчас – дестабилизировать ситуацию, убивать мирных людей и уничтожать объекты инфраструктуры.

Мир начинает понимать, что в Украине – геноцид

Мэр отметил, что Львов сейчас – это самый большой хаб, принимающий украинцев, которые скрываются от бомбардировок и ракетных ударов, приезжая в город. Очень многие дипломаты тоже продолжают работать во Львове.

Поэтому враг прекрасно знал, куда стреляет. Такие реалии, и это геноцид,

– считает Садовый.

По его словам, это понемногу начинает понимать и осознавать весь мир. На самом деле, мы видим изменения за эти последние 2 месяца.

"Если мир отвлеченно наблюдал за намерениями атаковать Украину, то сегодня есть максимальное включение большого количества стран", – отметил Садовый.

О важности эмбарго

Некоторые иностранные журналисты задают ему риторический вопрос: "А как мы можем называться независимой страной, если Германия полностью зависит от российских энергоносителей", отметил мэр города.

Он добавил, что это не только Германия, но и ряд других стран. Поэтому он ожидает финального решения о полном эмбарго на российскую нефть в ближайшее время.

"Это будет мощный шаг. Потому что сегодня каждый день Россия получает миллиард долларов от европейских стран как оплату за энергоносители. Эти деньги она тратит на агрессию по отношению к Украине", – подытожил городской глава.