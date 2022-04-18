Про це в ефірі 24 каналу сказав міський голова Львова Андрій Садовий. Він назвав те, що відбулося вранці і загалом стається в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – геноцидом.

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Він також додав, що завдання агресора зараз – це дестабілізовувати ситуацію, вбивати мирних людей й знищувати об'єкти інфраструктури.

Світ починає розуміти, що в Україні – геноцид

Мер зазначив, що Львів зараз – це найбільший хаб, який приймає українців, які ховаючись від бомбардувань та ракетних ударів, приїжджають до міста. Дуже багато дипломатів теж продовжують працювати у Львові.

Тому ворог прекрасно знав, куди стріляє. Такі реалії і це є геноцид,

– вважає Садовий.

За його словами, це потроху починає розуміти й усвідомлювати весь світ. Насправді ми бачимо зміни за ці останні 2 місяці.

"Якщо світ абстраговано спостерігав за намірами атакувати Україну, то сьогодні є максимальне включення великої кількості країн", – зазначив Садовий.

Про важливість ембарго

Деякі іноземні журналісти навіть ставлять йому риторичне запитання: "А як ми можемо називатися незалежною країною, якщо Німеччина повністю залежна від російських енергоносіїв", зазначив мер міста.

Тож додав, що це не лише Німеччина, а й низка інших країн. Тож він очікує фінального рішення про повне ембарго на російську нафту найближчим часом.

"Це буде потужний крок. Тому що сьогодні щодня Росія отримує мільярд доларів від європейських країн як оплату за енергоносії. Ці гроші вона витрачає на агресію щодо України", – підсумував міський голова.