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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Враг из пулеметов обстрелял Гнутово и Попасную: ранен украинский защитник

      13 Читати новину українською
      На протяжении дня, 7 апреля, оккупанты на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских военных
      На протяжении дня, 7 апреля, оккупанты на Донбассе 8 раз обстреляли позиции украинских военных / 24 канал

      Пророссийские военные в воскресенье, 7 апреля, 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Из них трижды – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов ранения получил украинский защитник.

      Да, из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем пророссийские боевики обстреляли Гнутово и Катериновку. Огонь из крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели в районах таких населенных пунктов, как: Гнутово, Широкино, Попасная, Новотроицкое и Новозвановка.

      Читайте также: Украинские военные на Донбассе заняли новые позиции и дали отпор боевикам: видео

      В результате обстрелов ранения получил один боец ООС. Украинские защитники дали достойный отпор оккупантам. Сейчас враждебные потери уточняются.

      Отметим, что об увеличении интенсивности обстрелов свидетельствует, в частности, обстрел автомобиля известной волонтерки Елены Розвадовской. Женщина на автомобиле попала под вражеский огонь прямо в центре поселка Золотое-4, куда наведывалась к своей подопечной семье. Розвадовская чудом не пострадала. На снимках видно, что боевики целились в бензобак автомобиля. Следы от пуль есть и на лобовом стекле транспортного средства.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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