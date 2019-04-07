Враг из пулеметов обстрелял Гнутово и Попасную: ранен украинский защитник

Пророссийские военные в воскресенье, 7 апреля, 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Из них трижды – с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. В результате вражеских обстрелов ранения получил украинский защитник.

Да, из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем пророссийские боевики обстреляли Гнутово и Катериновку. Огонь из крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели в районах таких населенных пунктов, как: Гнутово, Широкино, Попасная, Новотроицкое и Новозвановка.

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В результате обстрелов ранения получил один боец ООС. Украинские защитники дали достойный отпор оккупантам. Сейчас враждебные потери уточняются.

Отметим, что об увеличении интенсивности обстрелов свидетельствует, в частности, обстрел автомобиля известной волонтерки Елены Розвадовской. Женщина на автомобиле попала под вражеский огонь прямо в центре поселка Золотое-4, куда наведывалась к своей подопечной семье. Розвадовская чудом не пострадала. На снимках видно, что боевики целились в бензобак автомобиля. Следы от пуль есть и на лобовом стекле транспортного средства.