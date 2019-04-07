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      Ворог із кулеметів обстріляв Гнутове і Попасну: поранений український оборонець

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      Упродовж дня, 7 квітня, окупанти на Донбасі 8 разів обстріляли позиції українських військових
      Упродовж дня, 7 квітня, окупанти на Донбасі 8 разів обстріляли позиції українських військових / 24 канал

      Проросійські військові протягом неділі, 7 квітня, 8 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Із них тричі – із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. В результаті ворожих обстрілів поранення отримав український оборонець.

      Так, з мінометів калібру 82 міліметри і гранатометів різних систем проросійські бойовики обстріляли Гнутове і Катеринівку. Вогонь із великокаліберних кулеметів окупанти вели в районах таких населених пунктів, як: Гнутове, Широкине, Попасна, Новотроїцьке і Новозванівка.

      Читайте також: Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч бойовикам: відео

      Так, в результаті обстрілів поранення отримав один боєць ООС. Українські оборонці дали гідну відсіч окупантам. Наразі ворожі втрати уточнюються.

      Зазначимо, що про збільшення інтенсивності обстрілів свідчить, зокрема, обстріл автомобіля відомої волонтерки Олени Розвадовської. Жінка на автівці потрапила під ворожий вогонь прямо в центрі селища Золоте-4, де куди навідувалась до своєї підопічної сім’ї. Розвадовська дивом не постраждала. На знімках видно, що бойовики цілили у бензобак автомобіля. Сліди від куль є і на лобовому склі транспортного засобу.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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