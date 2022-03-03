Врага ежедневно берут в плен пограничники, терроборона и даже простые фермеры, – Зеленский

Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам. Он заявил, что пленные оккупанты даже не знают, для чего они приехали.

Президент Украины отметил, что наши военные, пограничники терробороны и даже простые фермеры берут в плен российских военных ежедневно. И все воины путинской армии говорят только одно: "Не знают, зачем они здесь".

Обратите внимание Каждый оккупант получит яростный отпор, – Зеленский записал новое обращение

Моральное состояние оккупантов ухудшается

Несмотря на то, что их в десятки раз больше, моральное состояние врага постоянно ухудшается, подчеркнул Президент Украины.

Все больше кафиров убегают обратно в Россию от всех, кто выгоняет врага всем стреляющим. В то же время Владимир Зеленский заметил, что украинцы избивают врага и без оружия. оккупанты убегают обратно в Россию от всех, кто выгоняет врага всем стреляющим.В то же время Владимир Зеленский заметил, что украинцы избивают врага и без оружия.

Президент восхищается жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, других городов и сел Украины, которые героически не пускают россиян, перекрывая им все. восхищается жителями Конотопа, Баштанки, Энергодара, Мелитополя, других городов и сел Украины, которые героически не пускают россиян, перекрывая им все.

К слову, русские войска пытались зайти в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Врагов остановили на входе в город, местные объяснили ядерную опасность.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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