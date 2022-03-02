Врага не пустят ни на шаг в Запорожскую АЭС

Российские войска 2 марта подъехали к Энергодару и направляются к блокпосту города.

2 марта в Энергодаре люди собрались на митинг против врага.

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Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтобы не пропустить армию России.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция Европы.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что ЗАЭС и город под надежной охраной.

Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать свое руководство. Следующая встреча в 15.00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент,

– сказали в "Энергоатоме".

Известно, что враг сосредоточил около 90 единиц военной техники в районе села Днепровка. Отступать подразделениям России некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС. Оккупанты хотят цинично прикрываться своим расположением с надеждой, что по ним не будут открывать огонь.