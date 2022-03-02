2 березня в Енергодарі люди зібралися на мітинг проти ворога.

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Представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоби не пропустити армію Росії.

Люди не пропускають російську армію: дивіться відео

Зверніть увагу! Запорізька АЕС – найбільша атомна станція Європи.

В "Енергоатомі" наголосили, що ЗАЕС та місто під надійною охороною.

Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч о 15:00 на тому ж місці. Але все може змінитися будь-якої миті,

– сказали в "Енергоатомі".

Відомо, що ворог зосередив приблизно 90 одиниць військової техніки в районі села Дніпровка. Відступати наразі підрозділам Росії нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі – Запорізької АЕС. Окупанти хочуть цинічно прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь.