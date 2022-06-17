Врага отодвинули от Золотого, а в Лисичанске и Северодонецке 6 погибших

В результате вражеских атак Лисичанска и Северодонецка погибли 6 мирных жителей. ВСУ одновременно удалось вытеснить россиян из Золотого.

Число обстрелов со стороны российских оккупантов растет ежедневно. О последствиях сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 17 июня.

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Наступление врага отбили возле Золотого

Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел,

– пишет Сергей Гайдай.

Тем временем бои за Северодонецк продолжаются. Известно, что за сутки 16 июня россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Также захватчики нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.

В Лисичанске и Северодонецке 6 погибших

За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска. В результате ракетной атаки, по предварительным данным, погибли уже 3 человека Еще 7 мирных жителей госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Еще одним ударом авиацией кафиры уничтожили здание профилактория. Там тоже могли быть люди. От обстрелов на улице погиб местный житель . В старых районах Северодонецка оккупанты убили еще двух человек . Это была мать с сыном.

Последствия вражеских обстрелов в Луганщине / Фото Сергея Гайдая

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Северодонецком направлении враг продолжает обстреливать подразделения ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Он нанес авиаудар по Устиновке. Продолжаются бои за полный контроль над Северодонецком. Россияне перемещают туда дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

На лиманском направлении активных действий не было.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Золотого. Враг был вынужден отойти. Захватчики попытались продвигаться в направлении Васильевки и Берестового, но впоследствии скрылись.

На Авдеевском и Кураховском направлениях активных наступательных действий не было. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

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