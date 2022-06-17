Врага отодвинули от Золотого, а в Лисичанске и Северодонецке 6 погибших

17 июня 2022 , 08:31
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телеграмм Сергея Гайдая

В результате вражеских атак Лисичанска и Северодонецка погибли 6 мирных жителей. ВСУ одновременно удалось вытеснить россиян из Золотого.

Число обстрелов со стороны российских оккупантов растет ежедневно. О последствиях сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 17 июня.

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Наступление врага отбили возле Золотого

Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел,
– пишет Сергей Гайдай.

Тем временем бои за Северодонецк продолжаются. Известно, что за сутки 16 июня россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Также захватчики нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.

В Лисичанске и Северодонецке 6 погибших

За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска. В результате ракетной атаки, по предварительным данным, погибли уже 3 человека Еще 7 мирных жителей госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Еще одним ударом авиацией кафиры уничтожили здание профилактория. Там тоже могли быть люди. От обстрелов на улице погиб местный житель . В старых районах Северодонецка оккупанты убили еще двух человек . Это была мать с сыном.

Последствия вражеских обстрелов в Луганщине / Фото Сергея Гайдая

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

  • На Северодонецком направлении враг продолжает обстреливать подразделения ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Он нанес авиаудар по Устиновке. Продолжаются бои за полный контроль над Северодонецком. Россияне перемещают туда дополнительные подразделения реактивной артиллерии.
  • На лиманском направлении активных действий не было.
  • На Бахмутском направлении украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Золотого. Враг был вынужден отойти. Захватчики попытались продвигаться в направлении Васильевки и Берестового, но впоследствии скрылись.
  • На Авдеевском и Кураховском направлениях активных наступательных действий не было. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

Обратите внимание – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 16 июня: видео

Автор: Марта Кушка