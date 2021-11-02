Враг бил из стрелкового оружия: на Донбассе погиб украинский защитник
Источник:пресс-служба ООС
Российские наемники вблизи Павлополя обстреляли позиции ВСУ. Украинский воин получил ранение, несовместимое с жизнью.
Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В то же время украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.
Обратите внимание Только за 2 суток: ОБСЕ зафиксировала почти 1500 нарушений "тишины" на Донбассе
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
– говорится в сообщении.
Командование и личный состав ООС выразили соболезнования близким героя, который отдал свою жизнь за Украину.
На Донбассе погиб военный Рачугин
- На Донбассе 27 октября российские наемники убили воина Виктора Рачугина.
- Украинский защитник проходил службу старшим оператором отделения противотанкового взвода механического батальона 17 отдельной бригады.
- Герой погиб во время обстрела в районе населенного пункта Новотошковское Луганской области.
- У воина остался маленький сын.
Сообщение ООС:
Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 2 ноября 2021 года
Слава Украине!
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации и дальше осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Вблизи НОВОЛУГАНСКОГО враг восемь раз обстреливал позиции наших защитников, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку от СВЕТЛОДАРСКА и ВОДЯНОГО, российские наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Возле АВДЕЕВКИ оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм.
На вооруженные провокации украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили врага прекратить огневую активность.
По состоянию на 7 часов утра, 2 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
По нашим позициям в направлении ПАВЛОПОЛЯ противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил и продолжают выполнять задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Вместе к победе!
Слава Украине!