Враги уже чувствуют, что пора бежать, – Зеленский к жителям оккупированных территорий

"Хлопок" в тылах российских оккупантов очень испугал россиян, уже размечтавшихся жить на оккупированных территориях. Они упаковывают чемоданы и убегают обратно в свою изолированную от мира страну.

О единственном возможном варианте завершения войны начали догадываться не только российские оккупанты. Их недалекие граждане, решившие "поселяться" на оккупированных территориях, массово убегают домой. Особенно это касается россиян, которые находятся на территории аннексированного Крыма: из-за количества беглецов образовались огромные пробки.

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Враг и его граждане понимают, что пора бежать

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам призвал жителей временно оккупированных территорий немного набраться терпения и не верить никаким обещаниям врага. Единственное будущее, которое ждет россиян – это бегство, и то в лучшем случае.

Мы выгнали русскую армию из северных областей. Мы выгнали оккупантов с нашего Змеиного. Они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства. Будет время, когда они сбегут из Харьковщины, из Донбасса, из Крыма. И каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь,

– сказал Зеленский.

Он призвал всех, кто имеет хоть какую-то информацию о российских оккупантах, найти безопасный способ сообщить ее нашим воинам или спецслужбам. Также крайне важно сообщать информацию о предателях, которые решили помогать россиянам.

Кроме того, при малейшей возможности стоит разговаривать с находящимися на оккупированных территориях, поддерживать их и напоминать, что Украина борется за них и делает все возможное для того, чтобы освободить их из-под оккупации и сохранить жизнь каждого нашего гражданина.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам